Quotidiano.net - Albert Ramdin eletto Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani

L'(Osa) hail ministroEsteri del Suriname,, come nuovoper un mandato di cinque anni. Il politico progressista era l'unico candidato in corsa dopo il ritiroa candidatura del ministroEsteri del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, deciso di fronte alla mancanza di appoggio da parte di Paesia regione. Nel corsoa settimana precedente all'assembleainfatti Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Uruguay si erano uniti a Costa Rica, Ecuador e Repubblica Dominicana nel sostenere il nome del surinamese.sostituisce l'uruguaiano Luis Almagro, rimasto alla guida'Osa per due mandati.