Al via l’abbattimento della Vela Gialla Benfenati Comitato Vele | Adesso per Scampia un futuro diverso

Tempo di lettura: 2 minutiLa sveglia è di buon mattino per tutti in una giornata che si può di certo definire storica per tutta la città, con l’inizio dei lavori di abbattimentonel cuore di, il quartiere dell’area nord di Napoli che ha riscritto la sua storia.Delle 7che un tempo erano in piedi infatti, manca solo la Rossa da colpire con la “pinza”, quellainizierà ad essere demolita e con la fine di queste due giungeranno, finalmente, i nuovi alloggi. Una battaglia per la dignità e per il riscatto, che Omeroracconta con orgoglio: “Questa è una vittoria storica, tuttavia è la vittoria di un intero popolo. La nostra battaglia per abbattere i mostri di cemento per vedere finalmente nascere case dignitose per la nostra gente è durata decenni, quando diciamo di avere vinto diciamo un’incontrovertibile verità”.