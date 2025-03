Veneziatoday.it - Al via la nuova edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia"

Giunta alla 45esima, in programma per domenica 6 aprile, la "Su e Zo per idi" è divenuta negli anni un appuntamento fisso nel calendario degli eventini. Una passeggiata di solidarietà che rappresenta un invito a vivere una giornata assieme, in gruppo, in famiglia.