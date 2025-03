Agi.it - Al via la demolizione Vela Gialla a Scampia

AGI - La riqualificazione del quartiere dia Napoli riparte dalladella, una dei tre edifici di questo tipo ancora in piedi. Dopo di questa, infatti, ad andare giù sarà quella Rossa e mentre la Celeste, teatro a luglio scorso del crollo di un ballatoio che costò tre morti e una dozzina di feriti alla comunità della periferia Nord del capoluogo campano, sarà ristrutturata e rimarrà come testimonianza di una architettura avveniristica che invece diventò simbolo di degrado. Le ruspe sono entrate in azione questa mattina ed entro la fine dell'anno l'area sarà pronta per nuovi insediamenti, con uffici, musei e negozi. Molta la commozione e la preoccupazione degli abitanti del complesso di edilizia popolare, costretti a lasciare le abitazioni dopo l'ordinanza di sgombero firmata a settembre 2024 dal sindaco Gaetano Manfredi.