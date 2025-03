Ilfattoquotidiano.it - Al via la demolizione della penultima Vela di Scampia: “Lavori insieme alla costruzione di nuove case”. Abitanti: “Vittoria storica”

La riqualificazione diaggiunge un nuovo importante capitolosua storia. Alle 10.30 le pinze meccaniche hanno cominciato a demolire la, la gi. “è una realtà che guarda al futuro – dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – una realtà che ha avuto il coraggio di cambiare dopo aver vissuto una storia molto difficile come tante periferie d’Italia, ma– ha proseguito il primo cittadino – non si è fermata, come non si è fermata Napoli e ha avuto la forza di abbattere anche stereotipi e pregiudizi”. LaC per i cittadini del quartiere a nord di Napoli rappresenta una tappa dal valore simbolico doppio. Qui, circa 40 anni fa, mentre la Camorra aveva reso questi palazzoni di cemento la più grande piazza di spaccio d’Europa, un gruppo di cittadini ha iniziato a lottare per chiedere l’intervento dello Stato, per averedignitose e un futuro per chi la criminalità per anni l’ha solo subita.