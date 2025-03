Lanazione.it - Al via il Comitato celebrativo per il Bicentenario di Carlo Lorenzini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 marzo 2025– È stato lo storico Caffé Le Giubbe Rosse ad ospitare i sostenitori e gli aderenti alper ilCollodiano, progetto creato per celebrare i 200 anni dalla nascita di, in arte Collodi, avvenuta nel 1826. I membri hanno approvato la presidenza delad Eugenio Giani, governatore della Regione Toscana, particolarmente coinvolto nell’iniziativa poiché originario di San Miniato Basso, vale a dire la località che fino a un secolo fa si chiamava Pinocchio (come attestato da antiche carte geografiche e documenti). La vicepresidenza è stata attribuita a Giuseppe Garbarino, incaricato di coordinare la promozione dei numerosi progetti sinteticamente esposti ai partecipanti, alcuni dei quali arrivati da fuori Firenze appositamente per l’occasione.