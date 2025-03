Ilnapolista.it - Al via domani il processo per la morte di Maradona: sette gli imputati (rischiano fino a 25 anni di carcere)

Avrebbero dovuto prendersi cura di Diegoe invece ne hanno provocato la, o almeno lo hanno fatto secondo le figlie del Diez ma, soprattutto, secondo i pm che hanno hanno condotto le indagini culminate nel rinvio a giudizio per “omicidio con dolo eventuale”. Glisono: Leopoldo Luque (neurochirurgo e medico personale di), Agustina Cosachov (psichiatra), Ricardo Almirón (infermiere), Nancy Forlini (medico svizzero), Mariano Perroni (caposala), Carlos Díaz (psicologo) e Pedro Di Spagna (medico clinico)., 11 marzo alle ore 9.30, isi accomoderanno sul banco deglipresso il tribunale N° 3 di San Isidro. In precedenza c’erano state due sospensioni. Manca l’ottavo nome, quello dell’infermiera Dahiana Madrid. Per la donna si terrà una parte il prossimo luglio.