Al via demolizione Vela Gialla di Scampia la soddisfazione del sindaco Manfredi

Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 10.16 sono iniziati i lavori didella, a, da molti ritenuto uno dei simboli di Gomorra. All’operazione assistono ildi Napoli, Gaetano, il vicee assessore alle Politiche urbane, Laura Lieto, il presidente della Municipalità, Nardella, e i rappresentanti del Comitato Vele. “Oggi è veramente una bella giornata – ha detto il, Gaetano– una giornata importante per Napoli e per. È un momento simbolico in cui inizia ladella. Siamo riusciti a rispettare i tempi ed è anche un momento emozionante. Oggi il nostro pensiero va anche alle vittime dellaCeleste” dove un crollo a luglio scorso provocò 3 morti e 11 feriti.L'articolo Al viadi, ladelproviene da Anteprima24.