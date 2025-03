Bergamonews.it - Al Gavazzeni doppio sold out per i Panpers con “Bodyscemi”

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. Venerdì 14 e sabato 15 marzo, alle 21, sul palco del cineteatroa Seriate ci sono icon il nuovo spettacolo “”: le due serate hanno già registrato il tutto esaurito.I, duo comico di cabarettisti e attori formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, si fanno conoscere al grande pubblico a Zelig e Colorado. Partecipano a film, sitcom e webserie. Molto attivi nel web, contano oltre un milione e mezzo di followers su Facebook, hanno un proprio canale youtube –Tube – con migliaia di visualizzazioni dove pubblicano video comici, ed in molti di questi Andrea si cimenta nel canto. Sfruttano il proprio sito, Twitter ed i più svariati social per dare spazio alla loro comicità ed arrivare con immediatezza al pubblico dei giovani. Ed è proprio dal mondo degli adolescenti che attingono per trarre spunti e coinvolgere gli spettatori durante i loro spettacoli live e teatrali.