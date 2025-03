Sport.quotidiano.net - Al cospetto della capolista. Padova mostra i muscoli. L’AlbinoLeffe finisce ko ma salva il quarto posto

Come da pronosticodeve fermare la sua striscia positiva alche vince nettamente il confronto, 3-0.mette subito sotto pressione i bergamaschi e al 7’ trova il gol: corner dalla destra di Russini e Bortolussi di testa insacca. Dopo 20 minuti di manovra patavinacomincia a farsi vedere in avanti e al 27’ ha una grossa occasione con Astrologo che da posizione invitante manda a lato. Il match resta in equilibrio fino alla fine del tempo. Nella ripresa ilgestisce e colpisce ancora 2 volte, anche se al 13’ è la Celeste ad avere una buona occasione con Parlati che lanciato da Fossati manda a lato, alla prima occasione buona al 18’ ilraddoppia con Delli Carri che insacca su cross di Russini e poi al 26’ arriva la terza rete di Spagnoli che di testa appoggia in rete un cross di Capelli.