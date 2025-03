Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Il Caravaggio perduto” ad “Ago”

Arriva al“Il”. Il documentario, che approda nelle sale lunedì 10 marzo, è diretto da Alvaro Longoria e racconta una delle più incredibili e recenti scoperte del mondo dell’arte: un dipinto che potrebbe essere un autentico “Ecce Homo” di questo grande pittore, riemerso dopo secoli di oblio.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Mickey 17”, “Il Migliore Dei Mali”, “Il Nibbio”, “L’Isola Maledetta”, “L’Orto Americano”, “10 Giorni Con I Suoi”, “Ago”, “Anora”, “Bridget Jones: Un Amore Di Ragazzo”, “Captain America: Brave New World”, “Follemente”, “Heretic” e “Paddington In Perù”.Da annotare, inoltre, l’arrivo dell’0attore Luca Zingaretti al Conca Verde martedì 11 marzo per la proiezione in anteprima del suo primo film da regista “La Casa degli Sguardi”.