Ilrestodelcarlino.it - Al Bano, ‘felicità’ imolese. La hit cantata con Panieri: “Ho vissuto quattro vite”

Imola, 10 marzo 2025 –in salsaè Alche canta una delle sue più celebri hit insieme al sindaco Marco. L’istantanea da copertina del pomeriggio di ieri trascorso insieme ad AlCarrisi ospite all’autodromo Enzo e Dino Ferrari per presentare il suo libro autobiografico ‘Il Sole dentro’ (Mondadori, 2024). Ma il Leone di Cellino San Marco, dopo il Premio alla Carriera ritirato al San Marino Song Contest nella serata di sabato, era già nel centro storico della città in riva al Santerno in tarda mattinata tra selfie con i passanti. Bagno di folla, qualche ora dopo, anche nella sala del museo multimediale ‘Checco Costa’ per ascoltare i suoi racconti di vita. Cappello bianco in testa, jeans, giubbotto marrone e foulard al collo. Ottantuno primavere sulla carta d’identità ma grinta e tempra da ragazzino: “Hovolte vent’anni come leche mi sento di aver– ha spiegato al pubblico Al–.