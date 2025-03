Anteprima24.it - Airola, altri 5milioni per gli alloggi popolari: “Ancora fatti, mai parole”

Tempo di lettura: 2 minutiPasso avanti per glidi. Il Pd, con una nota a firma del coordinatore di circolo Diego Ruggiero, comunica che “con decreto dirigenziale n° 63 del 27.02.2025 la Giunta regionale sostenuta dal Partito Democratico ha disposto l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Annualità 2025, per euro 5.270.000,00, per l’abbattimento e ricostruzione deglidi via Fossa Rena ad” scrive.“Tali risorse si aggiungono ai 6,6 milioni già stanziati del Governo Regionale in precedenza al fine di completare l’opera che allo stato è dotata di progettazione esecutiva ed è in attesa di affidamento dei lavori.Si tratta di un grosso risultato raggiunto anche grazie all’impegno dei Democratici diche negli scorsi mesi nel silenzio hanno sollecitato più incontri in Regione attraverso il nostro Consigliere Regionale Mino Mortaruolo.