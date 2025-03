Lanazione.it - Agrivoltaico a Orbetello. Proposti 89mila pannelli. Il ’no’ della Regione: "Troppo impattante"

Leggi su Lanazione.it

di Cristina RufiniLa Maremma sempre più al centro di una battaglia ’rinnovabile’. Terra di conquista per aziende, grandi gruppi o piccole società con grandi sogni che si vogliono gettare nell’affaire energie rinnovabili. E le amministrazioni locali o anche più su – chi più, chi meno - impegnate ad arginare i progetti presentati a pioggia negli ultimi anni. Progetti che stando a quanti ne vengono a galla, giorno dopo giorno, finiscono copiosi nelle stanze dei ministeri interessati, Mase e via andare. L’ultimo, in ordine di tempo, salito agli onori delle cronache è l’immenso campo agrifotovoltaico, ipotizzato tra Albinia e Fonteblanda, sul territorio comunale di, proposto da Aiem Green, con sede a Rovigo e controllata, pare, dal fondo londinese Impax Asset Managment Plc. Un progetto con numeri enormi, anche dopo la revisione al ribasso.