Aggressioni al pronto soccorso | +117% in Emilia-Romagna

Bologna, 10 marzo 2025 – Una vera emergenza, come quella che fronteggiano ogni giorno neidella regione. E invece in questi casi, sono loro le vittime: il fenomeno dellea sanitari è in costante aumento, anche in. Quanteci sono in regione Ecco gli spaventosi numeri: +11,7% rispetto all’anno precedente. Ossia 2.682 nel 2024 rispetto alle 2.401 del 2023. In particolare, aumentano leverbali (+12,5%), in leggero calo invece quelle fisiche (-11,9% rispetto al 2023). I luoghi dove questi episodi avvengono con più frequenza sono i reparti di degenza (32,4%), ie i servizi di emergenza territoriale, Cau compresi (24,1%), i servizi psichiatrici e delle dipendenze (17,2%) e gli ambulatori (11,7%). Guardando i numeri della sola Ausl di Bologna (che comprende il capoluogo e la sua provincia, tranne il territorio imolese): nel 2024 sono state registrate 474 segnalazioni (contro le 351 del 2023): 432 sono state di tipo verbale, 105 di tipo fisico (furono 75 nel 2023) e 55 contro la proprietà (danneggiamento di oggetti, arredi, attrezzature).