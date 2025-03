Ilgiorno.it - Aggredita dai banditi in casa. Catturata coppia di romeni

Leggi su Ilgiorno.it

NERVIANO (Milano)Avevano compiuto una rapina a Tradate, ferendo la padrona diche li aveva colti sul fatto e dandosi poi alla fuga: in poche ore sono stati però identificati e infine fermati a Nerviano dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Sono stati i militari della locale Stazione nella prima serata di sabato, infatti, ad arrestare quasi in flagranza di reato ladi rapinatori, 43 e 45 anni, entrambi, responsabile della rapina impropria avvenuta nel pomeriggio in via Cavour, appunto Tradate. L’episodio si è verificato alle 17, quando i duesi sono introdotti nell’abitazione privata di via Cavour. Come accade in queste occasioni, i due malviventi hanno subito messo nel mirino le cose più preziose che hanno trovato all’interno dellae si sono così impossessati di alcuni orologi di valore e di una somma pari a 2.