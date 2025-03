Laprimapagina.it - Agenzia delle Entrate non può toccare la prima casa? Ecco le differenze applicative

Attualmentenon puòlama questa affermazione è fin troppo generica. Il D.l n. 69/2013, c.d. Decreto del fare (convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98) ha introdotto importanti cambiamenti in materia di espropriazione dellada parte dell’. La Legge stabilisce che, per debiti fino a 20 mila euro,non possa né iscrivere ipoteca, né avviare il pignoramento di qualsiasi immobile. I riscossori pertanto devono trovare altri beni da pignorare come il quinto dello stipendio o della pensione, il canone corrente, effettuare il fermo auto o eventuali canoni di affitto percepiti.può iscrivere ipoteca sul bene immobile, anche se è il solo in possesso del debitore, se l’importo del debito è superiore a 20 mila euro e inferiore a 120 mila euro.