Affitti brevi, tornano i B&B in centro in Toscana: il Governo blocca la legge

Ilha sollevato una questione di incostituzionalità e di conseguenzato due parti del Testo unico sul turismo della Regione. Entrambe riguardano alcune limitazioni imposte alla diffusione delle case vacanza e ai B&B nelle città toscane, in particolare in quelle molto frequentate dai turisti.La Regione e, in particolare, il Comune di Firenze, ritengono necessario questo provvedimento per contrastare l’aumento deglie la crisi abitativa. Ilinvece pensa che si tratti di una limitazione inaccettabile alla libertà di impresa.Cosa prevede ladellasui B&BLa, alla fine dello scorso anno, ha approvato il Testo unico sul turismo, unaregionale che affronta varie tematiche legate a quello che è uno dei settori più importanti per la regione.