Zonawrestling.net - AEW: Un finale Hollywoodiano “avvolto” nel sangue, brutale battaglia tra Toni Storm e Mariah May

Questa notte a Revolution tanti sono stati i titoli in palio, praticamente tutti, e tanti i match attesi per un grande spettacolo, tra questi la resa dei conti traMay. Le due donne hanno chiuso la loro storia durata quasi un anno e lo hanno fatto aggiungendo un altro capolavoro nella loro grande rivalità. Alla vigilia con questo match si doveva dare una questo lungo feud ee May non hanno certo deluso le attese, scrivendo un ultimo capitolo che ha racchiuso perfettamente quanto visto in tutti questi mesi.Maschere diDietro lo “scenografico” Hollywood Ending match si nascondeva nient’altro che un Falls Count Anywhere match, stipulazione evidente da subito conMay che ha “accolto” la campionessa sullo stage colpendola subito, facendo capire ben presto le sue intenzioni raccogliendo un taser nascosto dentro un mazzo di fiori.