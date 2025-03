Zonawrestling.net - AEW: Swerve Strickland trionfa su Ricochet e punta all’AEW World Championship

La Crypto.com Arena di Los Angeles ha ospitato molti match ad alto rischio per AEW Revolution.è arrivato nella famosa arena con l’intenzione di dimostrare il suo valore, magli ha sbarrato la strada.si sono affrontati in un match per determinare il contendente n.1ad AEW Revolution. Questa rivalità si è sviluppata per un po’ di tempo, con “The One And Only” che si è persino impossessato della giacca di Prince Nana per aggiungere tensione.non ha ricevuto molto supporto dal pubblico di Los Angeles, poiché era chiaro che quella notte la Crypto.com Arena fosse la casa di. Entrambi i contendenti volevano la vittoria a tutti i costi e si sono scambiati il controllo del match più volte.