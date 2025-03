Zonawrestling.net - AEW: Non solo Strickland, anche Ospreay, Moné e Momo Watanabe sono usciti malconci da Revolution

Come riportato qui, Swerveha subito la rottura di un timpano durante il suo match a. Lui lo ha dichiarato in conferenza stampa, maaltri wrestleracciaccati dal PPV.Dave Meltzer e Bryan Alvarez ne hanno parlato al Wrestling Observer Radio.e Mercedese Mercedeshanno disputato il match per il TBS Championship;ha subito una contusione alla laringe a seguito di un calcio stiff di.La stessaha invece lasciato l’arena in stampelle per un problema alla caviglia, accusato dopo uno spot sulle corde.Willsi è reso protagonista del match più estremo della serata e ha resistito ad ogni colpo, ma lo Spanish Fly dalla gabbia ha lasciato i suoi strascichi.che è atterrato rovinosamente sul fianco e alla fine del match ha zoppicato.