AEW | L’ex WWE Elektra Lopez nel backstage di Revolution

Ieri notte si è svolto AEW, uno dei principali appuntamenti del calendario annuale della federazione di Tony Khan. Oltre all’azione sul ring, non manca mai un occhio su cosa succede nelche spesso ospita volti più o meno noti. Ebbene, pare che neldella Crypto.com Arena di Los Angeles, California, fosse presente una ex WWE.Secondo quanto evidenziato da Lucha Libre Online,era presente neldiieri notte.WWE, recentemente, ha visitato anche ildella TNA ed al momento non è chiaro se la federazione di Tony Khan abbia un qualche interesse nei suoi confronti. Ricordiamo cheè stata licenziata da Stamford a inizio a febbraio. Decorsa la clausola di non competizione di 90 giorni, sapremo quale sarà il suo futuro.