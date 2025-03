Zonawrestling.net - AEW: Il Rainmaker trionfa, Okada sconfigge Brody King in un match brutale Revolution

Leggi su Zonawrestling.net

A AEWsono stati messi in palio diversi titoli, incluso l’AEW Continental Championship di “The” che ha difeso il titolo in unintenso contro. I fan hanno accoltocon una grande entrata, ma la reazione perè stata decisamente più forte. Eyes on the prize! Willbring the AEW Continental Championship home to the Hounds of Hell?Watch #AEWon PPV right now! href="https://twitter.com/?refsrc=twsrc%5Etfw">@pic.twitter.com/BRlq4byoGp— All Elite Wrestling (@AEW) March 10, 2025 Will Kazuchikawalk out ofwith the AEW Continental Championship still in his grasp?Watch #AEWon PPV right now! href="https://twitter.com/?refsrc=twsrc%5Etfw">@pic.