AEW | Figuraccia per Christian Cage fallisce l’incasso nel main event e Jon Moxley resta campione

Adam Copeland, ormai noto come Cope, è tornato qualche mese fa e ha subito messo nel mirino ilAEW Jone i suoi Death Riders. L’obiettivo di Cope, oltre al titolo mondiale, era quello di interrompere l’egemonia del gruppo diche ha provato in questi mesi a dettare legge e a cambiare la federazione, a partire dal titolo non più esposto alla vita del, ma portato dentro una valigetta. Nel percorso di avvicinamento all PPV, Cope è riuscito a mettere fuori gioco fisicamente gli alleati di, tutti tranne Wheeler Yuta su cui la Rated “R” Superstar ha agito psicologicamente giungendo apparentemente allo stesso risultato, allontanare anche lui dal. Resa dei conti quindi neldi Revolution con due spettatori interessati sullo sfondo, Swerve Strickland che è diventato il nuovo #1 contender nel corso dell’o e, in possesso di una title shot da utilizzare in qualsiasi momento.