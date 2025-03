Dayitalianews.com - Adrano, 48enne si barrica in casa con due cani lupo e lancia di tutto dal balcone: arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia, ad, haun, pluripregiudicato, per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.Nella notte tra l’8 e il 9 marzo i poliziotti del Commissariato disono intervenuti nell’abitazione del, nel centro cittadino, perché era stato segnalato sulla linea di emergenza che l’uomo, in stato di agitazione, stavando daldioggetti di vario tipo, creando pericolo per i passanti.Nonostante una lunga opera di persuasione, gli agenti non sono riusciti a far desistere dal suo comportamento il soggetto, che,to ininsieme a duedi razzacecoslovacco piuttosto aggressivi, ha continuato areciò che gli capitava a portata di mano, tra cui dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino pesanti mobili, motivando tale comportamento da ragioni legate a vicende familiari non meglio precisate.