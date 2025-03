Adolfo Porry Pastorel il fotoreporter che faceva infuriare Mussolini | il primo a far pubblicare un’immagine su un quotidiano re degli scoop

Leggi su Open.online

Quel giorno Benitoaveva intenzione di stupire Adolf Hitler mettendo su una sceneggiata al porto di Napoli per fare vedere al dittatore tedesco la forza della marina militare italiana. Insieme a Vittorio Emanuele III, re di Italia, il duce fece salire Hitler a bordo della corazzata Cavour per mostrare lo spettacolo della parata della regia Marina militare. Salendo sulla scala a bordovide infastidito un fotografo con in mano la sua Leica che nonparte del gruppooperatori autorizzato dell’Istituto Luce: «Sempre il solito fotografo», esclamò. E l’altro, per nulla intimorito, rispose al volo: «Sempre il solito presidente del Consiglio!».Il fotografo tollerato ma non amato da BenitoNon era la prima volta che la gag andava in scena fra i due, e proprio quella sorprendente libertà di scatto che in qualche modo era stata tollerata dal regime fascista fece appioppare ingiustamente sulle spalle del mago della Leica,, il soprannome di “fotografo del Duce”.