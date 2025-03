Adesso ho capito tutto Grande Fratello Zeudi liquida Helena | cosa ha rivelato alle amiche della Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

, nuovolo nella storia tra. Come sanno bene le Zelena, la community nata per supportare le due modelle, dopo un’iniziale forte amicizia i rapporti tra le due si sono raffreddati parecchio. Recentemente, però, la concorrente brasiliana si è riavvicinata all’ex miss Italia chiedendole scusa e tornando a ridere e scherzare con lei.Qualcuno sospetta che questo riavvicinamento sia in realtà dettato da una scelta strategica. Secondo alcuniPrestes sa che la comunità delle Zelena è numerosa e non vuole perdere il suo appoggio. In ogni caso è stata la stessaDi Palma a rifiutare di perdonare i torti subiti dall’ex amica. Eccohaconfidandosi con le altre coinquiline.Leggi anche: “Così, davanti a tutti?”.beccata a mostrare strani appunti a Shaila e Chiara, esplode il caso alnon si fida diha dettoLa pace traè durata quanto un gatto in tangenziale.