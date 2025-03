Unlimitednews.it - Adesione record all’Open Day a Lampedusa, 1.490 prestazioni in 2 giorni

(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – I cittadini dihanno risposto in massa all’appello sulla prevenzione lanciato dall’Asp di Palermo che ha concluso la settimana dedicata agli screening nella più grande delle Pelagie. Al termine di duedi lavoro dell’Open day organizzato in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, con il personale dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) e con i volontari del Lions clubsono state complessivamente 1.490 leerogate. Un numero, mai registrato in una singola tappa dell’iniziativa itinerante organizzata dall’Azienda sanitaria del capoluogo.“Siamo rimasti sorpresi, ma allo stesso tempo, siamo pienamente soddisfatti della enormedei cittadini diagli screening dell’Open day – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il risultato è frutto della preziosa promozione fatta sul territorio e della straordinaria sensibilità deini.