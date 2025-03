Tvplay.it - Addio Juve, Thiago Motta gelato: è cambiato tutto

Lantus costretta a far fronte a numerose notizie negative. Salta una cessione data per certa:.Si moltiplicano i problemi in casantus. La sconfitta patita per mano dell’Atalanta ha interrotto la serie di 5 vittorie consecutive e, al tempo stesso, fatto uscire in maniera definitiva dalla corsa scudetto i bianconeri, ora costretti a lottare per l’ultimo degli obiettivi prefissati nella scorsa estate ovvero la qualificazione in Champions. E le brutte notizie, per il club, non terminano qua. Una cessione messa in cantiere, ritenuta fondamentale per finanziare i tanti colpi in entrata, sta infatti per sfumare.: è– TvPlay.it (Ansa)Parliamo dell’operazione che avrebbe dovuto portare Dusan Vlahovic all’Arsenal. I Gunners, da tempo grandi estimatori del 25enne serbo, più volte in passato si sono fatti avanti effettuando alcuni sondaggi esplorativi volti a delineare i contorni economici della trattativa.