Addio a Giovanni Paoli, giornalista e figlio di Gino Paoli: morto a 60 anni per un infarto

È scomparso all’età di 60del celebre cantautore genovese. La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia del musicista attraverso un comunicato all’Ansa, in cui si precisa chevenerdì scorso presso l’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano, a seguito di un.Leggi anche: Simon Fisher Becker,l’attore noto per aver interpretato il personaggio di Fat Friar nella saga di Harry Potterera il primogenito dell’artista, nato nel 1964 dalla relazione con la prima moglie Anna Fabbri. La sua nascita coincise con un periodo turbolento nella vita privata del cantautore, che in quegli stessiviveva anche una relazione con l’attrice Stefania Sandrelli. Proprio nel 1964 nacque Amanda, figlia die Sandrelli, che assunse il cognome materno fin dalla nascita.