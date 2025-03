Lanazione.it - Addio a Geremy, il cane della guardia di finanza: decine di arresti grazie al suo fiuto

Firenze, 10 marzo 2025 – Lutto nelladidi Firenze per la perdita improvvisa e dolorosa del valorosopoliziotto, un pastore tedesco il cui contributo nella lotta al narcotraffico è stato encomiabile. Nel corsosua carriera durata sette anni,si è distinto per l'eccezionale capacità olfattiva, risultando decisivo in circa 600 interventi che hanno portato a più di 50 trae denunce per reati legati alle droghe, permettendo di sequestrare complessivamente intorno ai 10 chili di cocaina e oltre 15 chili di hashish e marijuana. Nella città di Firenze e nelle province limitrofe,si è imposto come figura chiave in operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata, contribuendo significativamente alla sicurezza pubblica. "La sua natura affabile e leale ha lasciato un'impronta indelebile in chiunque lo abbia conosciuto e amato.