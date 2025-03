Inter-news.it - Addio a Elio Corno, noto giornalista e grandissimo tifoso dell’Inter

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa di, morto a 78 anni. Eraanche per la sua grande passione per l’Inter.– Se ne va all’età di 78 annisportivo e. Negli anni 2000,è diventato un volto popolare delle televisioni private (in particolare 7 Gold e ‘Il processo del lunedì’ di Aldo Biscardi), dove ha esibito senza freni la sua passione per l’Inter. La sua presenza carismatica e il suo modo di raccontare le partite lo hanno reso un personaggio amato e seguito da molti tifosi.non era solo un, ma un vero e proprio narratore di emozioni, capace di trasmettere la sua passione per il calcio a chiunque lo ascoltasse.CARRIERA –ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo sportivo come responsabile della pagina sportiva de “Il Giornale“.