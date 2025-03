Agi.it - Addio a Elio Corno, 'avvocato' dell'Inter in tv (VIDEO)

AGI - Commozione trasversale dei tifosi sui social per, il giornalista sportivo morto all'età dei 78 anni: era un grande tifosoed è scomparso proprio il 9 marzo, nel 117mo compleannoa Beneamata. Già firma del Giornale ea Gazzettao Sport, era assurto a grande popolarità per le apparizioni in tv a 'Qui studio a voi stadio' di Telelombardia, 'Il Processo del Lunedì' di Biscardi e nei talk show sportivi lombardi come 'Diretta Stadio' su 7 Gold. Ogni volta che pensavo anella mia mente c'era solo questo(Quello sguardo di Crudeli iconico) pic.twitter.com/i1P9ZihSTR — Do (@domieffe) March 10, 2025 La sua fede nerazzurra, espressa anche nel libro 'Il vangelo del vero anti-milanista', ne aveva fatto un personaggio: indimenticabili i suoi duelli, velenosi ma sempre garbati, con il 'rossonero' Tiziano Crudeli.