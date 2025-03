Anteprima24.it - Ad Avellino la tappa di Legambiente “Città 2030, come cambia la mobilità”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiArriva a– dopo Milano, Genova, Bologna, Torino e Napoli – la campagna itinerante di“Cittala” che ha l’obiettivo di promuovere unasostenibile per rendere le nostrepiù vivibili e sicure.Volontari e volontarie, alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo Regina Margherita si sono dati appuntamento a Piazza Garibaldi con laboratori didattici e attività esperienziali sullasostenibile e doveha presentato la scheda sullain, con dati e proposte per un futuro più sostenibile e accessibile per tutti.“Abbiamo scelto Piazza Garibaldi- ha commentato Antonio Di Gisi Presidente di– un’area pedonale temporanea istituita per sperimentare la creazione di una “strada scolastica”.