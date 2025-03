Ilrestodelcarlino.it - Ad Androgynus il Premio del pubblico. Oggi sul palco c’è Piccolo G

, all’anagrafe Gabriele Bernabò, 27 anni di Grosseto, ha vinto ildelBanca Macerata. Glielo hanno consegnato il rettore di Unicam Graziano Leoni e Toni Guardiani, direttore generale di Banca Macerata. "Ho ascoltato le canzoni e le storie di questi giovani cantautori. Sono rimasto colpito, oltre che dal loro talento, anche dalla loro grande profondità e sensibilità. In un momento in cui ciò che accade nel mondo può spaventarci, la presenza di questi ragazzi ci offre una rinnovata speranza" ha detto il rettore Leoni. Ci sono 13 studenti di Unicam nelle Audizioni live di Musicultura, impegnati in giuria e nella redazione di Sciuscià. "Con soddisfazione consegniamo ildelad– ha detto Guardiani –, è un piacere per me personale e per Banca Macerata essere al fianco di Musicultura, con cui condividiamo i valori di sostegno ai giovani talenti e di promozione della cultura nel territorio".