Acquaroli al senatore leghista: "Io sconosciuto? No, lavoro"

è bravissimo ma nessuno lo conosce". Questo aveva detto, l’altroieri, ilArmando Siri, che da Ancona si era lasciato andare a considerazioni sul candidato alle Regionali del centrodestra, in relazione al competitor del centrosinistra, ovvero Matteo Ricci. Non si è fatta attendere la replica piccata del governatoresui suoi profili social: "I nostri percorsi sono fatti di scelte e di priorità e a me non interessano le ripetute ‘comparsate’ nei dibattiti televisivi, che tolgono tempo e spazio alconcreto a favore dei marchigiani. Non è mia ambizione ricoprire altri ruoli e quindi di conseguenza resto concentrato su quello che c’è da fare per le Marche. Non ho necessità di raggiungere alcuna ribalta nazionale per accreditarmi con il Governo italiano e le istituzioni europee in quanto è noto a tutti che il grado di conoscenza con tantissime figure di primissimo piano è già elevato".