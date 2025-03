Dayitalianews.com - Aci Castello (CT). Pizzicato con la droga nei pressi delle scuole: arrestato dai Carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

I militari della Stazione di Acihannoun incensurato catanese, di 22 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il fatto è accaduto nella frazione marinara di Aci Trezza, intorno alle 18.30, in Piazza, obiettivo questo di primaria importanza ai fini della specifica attività preventiva antisvolta dai.In quel frangente, l’equipaggio della pattuglia della locale Stazione si è accorto dell’atteggiamento guardingo del conducente di uno scooter Honda Sh che percorreva la piazza e, pertanto, ha deciso di imporgli subito l’alt per controllarlo.Mentre istava svolgendo il controllo dei documenti del conducente e del veicolo, hanno percepito un forte odore caratteristico di marijuana che proveniva dallo scooter.