Lopinionista.it - Achille Lauro, pronto il nuovo album: l’annuncio sui social

Leggi su Lopinionista.it

foto di Leandro Manuel EmedeROMA – “Ilè chiuso. ‘Incoscienti giovani’ è disco d’oro. Preparatevi, vi amo”. E’ quanto ha annunciato oggi, sui suoi canali, fresco della recente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Incoscienti giovani”.Da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, semprea rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica e non solo,quest’anno ha calcato nuovamente il palco dell’Ariston tornandoci per la quinta volta dopo le tre partecipazioni in gara del 2019 con “Rolls Royce”, 2020 con “Me ne frego”, 2022 con “Domenica” e quella del 2021 come super ospite, portando la ballad “Incoscienti giovani”, ispirata a una storia vera, nata ai bordi del grande raccordo anulare della Capitale.