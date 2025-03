Quotidiano.net - Acap-Sulga. Una flotta da 350 mezzi al servizio di chi viaggia

DA CINQUANT’ANNI ALdella gente che, per lavoro, andare a scuola o per conoscere nuovi luoghi, deve muoversi in Umbria, in Italia, in Europa. L’ A.C.A.P., Autonoleggiatori Consorziati Artigiani Perugia, ha celebrato il mezzo secolo di attività alla Valle di Assisi dove l’attuale presidente Paolo Calistroni (a capo anche di Cna Trasporto Persone Umbria), figlio del fondatore cavalier Ubaldo Calistroni, e Guido Remo Gioia, direttoree amministratore unico di, hanno ripercorso la crescita dell’azienda con lo sguardo rivolto alle strategie future. Azienda che, grazie anche all’acquisizione di, conta su 43 soci – di piccole, medie e grandi dimensioni – che si sono ampliati in ben 13 ambiti diversi: da quello delle linee interregionali, le più importanti quelle su Roma (città e aeroporto di Fiumicino), ai noleggi di autobus e minibus - anche di lusso - con e senza conducente, ai servizi rivolti sia al turismo (viaggi, escursioni, tour organizzati, citytour) che al sociale (trasporto scolastico, servizi disabili, emodialisi, teatrobus, prontobus).