Quotidiano.net - Abs Group. L’idrogeno verde per rottami d’eccellenza

Leggi su Quotidiano.net

ABS ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU, divisione Steelmaking del Gruppo Danieli, con il piano di sostenibilità ambientale punta a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera, aumentare l’economia circolare ed efficientare la supply chain. Il piano prevede un investimento di 572 milioni di euro sui temi ESG (Environmental, Social e Governance) e si compone di sei grandi progetti, tutti sviluppati sul territorio friulano, con obiettivi che contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 del 30% entro il 2030 e che rappresentano la prima tappa del percorso verso la neutralità carbonica (o Net Zero) entro il 2050. Il piano comprende innanzitutto differenti interventi di efficientamento degli impianti, rispetto ai quali, grazie all’expertise della capogruppo Danieli, ABS – ricavi per 1,3 miliardi con un Ebitda pari a 75,5 milioni – potrà contare su tecnologie avanzate, per ridurre i consumi (con un effetto della riduzione dell’intensità emissioni GHG pari a -23 kg CO2/ton) e migliorare ulteriormente le performance negli impianti esistenti soprattutto a partire dalle attività già avviate che interessano la linea di laminazione barre, denominata Luna.