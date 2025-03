Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo lottato, bravi gli avversari"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri sera, nel post sconfitta casalingo contro Trapani, il coach biancorosso Dimitris Priftis ha così esordito in sala stampa: "E’ stata una partita da incubo all’andata, stavolta invece, siamo stati sempre lì, competitivi, contro una squadra difficile e di qualità, ma purtroppo non siamo riusciti a fare abbastanza per vincere. Congratulazioni ai nostri". Analizzando nel dettaglio: "sofferto soprattutto in difesa contro il loro quintetto di piccoli. A volte noncambiato in tempo, in altrecommesso altri errori". Sui falli dell’ala statunitense Kwan Cheatham, aggiunge: "Non l’ho mai visto da inizio anno sbagliare due tiri liberi. Stavolta non è riuscito a dare il suo solito contributo alla squadra. I falli hanno condizionato la sua e la nostra prestazione, nel primo tempo siamo statia gestire i suoi falli, poi nel secondo tempo, essendo un nostro pilastro, glicontinuato a dare fiducia".