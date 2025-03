Ilgiorno.it - A Villa Burba di Rho la luce si trasforma in arte

Leggi su Ilgiorno.it

"Magic Light Garden Experience" è il titolo del percorso immersivo didiche porterà installazioni di artisti e scenografi internazionali adi Rho. Dal 15 al 30 marzo 2025 per la prima volta il giardino storico della seicentescasiin un percorso immersivo, fra installazioni di light art ed effetti speciali che per sedici giorni punteranno lasu questa straordinaria cornice naturale storica lombarda. Tra alberi secolari, fontane e statue, sei installazioni di artisti e scenografi internazionalino gli spazi in un percorso emozionante per il pubblico di tutte le età. Tra storia e futuro,antica e tecnologia, l’evento è l’occasione per conoscere ed esplorare, con occhi nuovi. "I visitatori seguiranno un percorso nel giardino storico costruito intorno a quattro elementi: la terra, l’acqua, l’, le emozioni.