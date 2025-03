Ilfattoquotidiano.it - “A tre mesi mio figlio è stato operato al cranio, non c’era spazio per il cervello. Non dimenticherò mai il suo sguardo”: Guenda Goria racconta la sua paura a Verissimo

“Non mimai il suoquando gli hanno messo la mascherina”. È un racconto carico di emozione e di, quello di, ospite a, che ha condiviso con Silvia Toffanin e il pubblico di Canale 5 il dramma vissuto a pochidalla nascita delNoah,d’urgenza per unastenosi, una malformazione delche può compromettere lo sviluppo del.Una gravidanza inaspettata, quella di, arrivata dopo aver affrontato problemi di salute che le avevano fatto perdere le speranze di diventare madre: “Non mi spiego come sia accaduta”, ha confessato l’attrice. “Ho avuto una gravidanza extrauterina per la quale mi hanno dovuto asportare una tuba. Non potevo restare incinta, motivo per cui avevo smesso di provarci. . Quando vuoi essere mamma e non ci riesci è dura, ti crea un vuoto dentro”.