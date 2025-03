Lanotiziagiornale.it - A Taiwan si respira un’aria pesante e dopo le recenti provocazioni della Cina, l’American Institute chiede a Trump di non abbandonare l’isola

Davanti alle mosse di Donald, sempre più orientate a ritirare le truppe statunitensi dalle zone calde del pianeta, asi. Proprio per questo, Raymond Greene, direttore delin(AIT) – l’ente che supervisiona le relazioni tra Washington e Taipei in assenza di una rappresentanza diplomatica ufficiale – ha dichiarato di aspettarsi che “per rendere l’America epiù sicure, raddoppieremo il nostro impegno per supportare le capacità di autodifesa di, oltre ad assisterla nella costruzioneresilienza dell’intera società”.Asiledi nonGreene si è inoltre detto certo che gli Stati Uniti, una volta concluso il conflitto in Ucraina, riprenderanno a rifornire di armi Taipei, dove ormai da diverse settimane si registrano crescenti ritardi nelle spedizioni di aiuti militari.