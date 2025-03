Movieplayer.it - A Quiet Place 3: il produttore della saga aggiorna i fan sul sequel con star Emily Blunt

IlBrad Fuller ha assicurato che A3 verrà realizzato, ecco glimenti sul film con. A3 verrà realizzato e ilBrad Fuller ha condiviso unmento che farà felice i fan del franchise horror ideato da John Krasinski. Dopo l'arrivo nelle sale del prequel conLupita Nyong'o e Joseph Quinn è infatti ricominciato il lavoro sulche avrà come. Il terzo film verrà realizzato Durante un'intervista rilasciata in occasionepremière di The Astronaut al SXSW, Fuller ha infatti sottolineato: "Giorno 1 non è A3, semplicemente per essere chiari. Stiamo iniziando a mettere insieme i pezzi necessari a realizzare A3 .