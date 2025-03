Ilfattoquotidiano.it - A Prodi il riarmo europeo piace e sconfessa Schlein: “Tappa per la difesa comune. Con esercito Ue Putin non avrebbe attaccato Kiev”

“Gli 800 miliardi per il? Sono unaper arrivare alla, così mi auguro, perché io sono anni che la predico, però i nazionalismi, uno con l’arma nucleare e l’altro no, uno con certe posizioni politiche e l’altro no, uno ha delle ex colonie a cui riferisce e l’altro no. Quindi ilè un passo verso l’andare insieme“. Così Romanorompe con la linea della segretaria Pd Ellye plaude al piano diproposto da Ursula von der Leyen. Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa prosegue: “È necessario andare verso questa direzione perché quando è cominciata la guerra d’Ucraina, la prima cosa a cui ho pensato è stata: ‘Se avessimo avuto l’nonl’Ucraina‘. Invece l’ha fatto perché ci pensava divisi, poi noi siamo stati uniti dagli americani.