Lanazione.it - A Pisa la carica degli studenti per i 100 giorni all’esame di maturità

Leggi su Lanazione.it

, 10 marzo 2025 – Come ogni annotorna a essere presa d’assalto daglidelle scuole superiori per celebrare i fatidici 100di. Questa ricorrenza, particolarmente sentita in Toscana, rappresenta un momento di festa per migliaia di maturandi, che si affidano a riti scaramantici nella speranza di affrontare con successo l’esame. Le fotoper i 100allaTra le tradizioni più sentite, quella di recarsi in piazza dei Miracoli e compiere 100 giri intorno alla Torre è una delle più iconiche. Secondo la credenza popolare, questa “maratona” simbolica porta fortuna durante gli esami. Ogni anno, centinaia di ragazzi si ritrovano il piazza per rispettare la tradizione, tra risate, selfie e momenti di puro divertimento.