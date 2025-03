Ilrestodelcarlino.it - A Piobbico nessuna rete. Pari anche a Montecalvo

0 Pantano 0 AUDAX : Lucarelli, Arcangeletti, Aluigi F., Rossi, Fiorucci U. (15’ st Giovanelli), Barca, Hoxha L., Fiorucci N., Ottaviani, Bernacchia (18’ st Valenti), Hoxha C. (21’ st Caselli) All. Cipolla PANTANO: Taurisano, Berti, Costantini, Bolzonetti, Boccioletti, Vagnini, Montagna, Mancini, Procaccini, Pagnini (35’ st Giovanelli), Casoli (28’ st Valentini) All. Renzi Arbitro: Caporaletti di Macerata Il Pantano strappa ilcon una prestazione attenta. Di contro i locali, falcidiati da infortuni e squalifiche, oggi assenti sei titolari, oltre a due ragazzi in campo in non buone condizioni fisiche, ce la mettono tutta per passare ma senza un pizzico di fortuna. In avvio subito gli ospiti pericolosi ma Lucarelli salva il risultato con un bell’intervento. Poi monologo piobbichese con più occasioni sprecate e belle parate di Taurisano.