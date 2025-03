Secoloditalia.it - A Monfalcone una lista islamica alle comunali: «Vogliono prendere il potere»

Dopo il caso delle studentesse velate a scuola,, in provincia di Gorizia, torna a far parlare di sé a livello nazionale per la presentazioneprossimedel 13 e 14 aprile di unacomposta interamente da stranieri, per la gran parte esponenti della corposa comunitàlocale, guidata dall’ex assessore di centrosinistra Bou Konate, di origine senegalese e a sua volta islamico. Non siamo allo scenario descritto una decina di anni fa da Michel Houellebecq in Sottomissione, ma insomma qualche elemento che lo ricorda, per quanto in sedicesimo, c’è: dai volti coperti delle ragazze nei luoghi d’istruzione alla presenza di unache si candida ai vertici delle istituzioni, favorita dscelte della sinistra.Aunain corsaA lanciare un agguerritissimo allarme è stata l’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint, sindaco della città fino all’elezione a Strasburgo (attualmente il Comune è guidato dal vicesindaco facente funzioni Antonio Garritani).