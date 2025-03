Thesocialpost.it - A fuoco l’auto del segretario di FdI di Barletta Luigi Antonucci: “Non ho ricevuto minacce”

Un’auto in fiamme nella notte del 10 marzo ha svegliato di soprassalto, consigliere comunale edi Fratelli d’Italia a. L’uomo ha raccontato di aver udito un forte rumore intorno alle 3:30: “Ho pensato fosse iniziato il ritiro dei rifiuti, poi un secondo botto mi ha fatto alzare”. Affacciandosi dal balcone, non riusciva a vedere chiaramente a causa di una siepe, ma una volta sceso in giardino ha scoperto la sua Suzuki Swift avvolta dalle fiamme.Leggi anche: Giorgia Meloni frena: “Non manderemo soldati italiani in Ucraina”Indagini in corso sulle cause dell’incendioL’incendio è divampato in via Fratelli Ammiragli Casardi, alla periferia sud della città.ha immediatamente allertato i vigili del, che sono intervenuti per domare il rogo.